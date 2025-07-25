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Смерть нардепа Рущишина — стали известны подробности ДТП

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 15:57
Смерть Рущишина - в ГБР раскрыли детали ДТП
Место аварии на Ивано-Франковщине, в которой погиб нардеп Ярослав Рущишин. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) раскрыло подробности смертельной аварии, которая произошла на Ивано-Франковщине. В этом ДТП погиб народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин.

Об этом информирует пресс-служба ГБР в пятницу, 25 июля, в Telegram.

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Место ДТП на Ивано-Франковщине, в котором погиб нардеп Ярослав Рущишин. Фото: ГБР

Смертельное ДТП с участием нардепа Рущишина — детали аварии

Отмечается, что сейчас Государственное бюро расследований устанавливает все обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 "Мукачево — Львов" вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области.

Предварительно установлено, что мотоцикл Harley Davidson, за рулем которого находился народный депутат Украины от фракции "Голос", въехал в прицеп, сцепленный с трактором, которым управлял местный житель.

Инцидент произошел в темное время суток, в условиях ограниченной видимости. В результате столкновения народный депутат получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в карете скорой помощи.

Сразу после поступления сообщения о ДТП на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Специалисты работали всю ночь, проводили осмотр места происшествия, фиксировали следы, изымали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали очевидцев.

Сейчас генеральный прокурор открыл производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Расследованием занимается Государственное бюро расследований. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Аварія Рущишин
Скриншот сообщения ГБР/Telegram

Добавим, что Ярослава Рущишина похоронят во Львове 28 июля.

Похороны начнутся в 9:30 в церкви Святой Софии Премудрости Божьей на улице Козельницкой. После, в 11:30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок.

Ярослава Рущишина похоронят на Лычаковском кладбище.

Ранее мы сообщали, что поздно вечером 24 июля на дороге возле села Бабухов на Ивано-Франковщине погиб 57-летний народный депутат Ярослав Рущишин.

Также мы информировали, что в Донецкой области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максим Казбан.

ДТП ГБР смерть авария народные депутаты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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