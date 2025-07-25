Смерть Рущишина - в ГБР раскрыли детали ДТП

Смерть нардепа Рущишина — стали известны подробности ДТП
Государственное бюро расследований (ГБР) раскрыло подробности смертельной аварии, которая произошла на Ивано-Франковщине. В этом ДТП погиб народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин.
Об этом информирует пресс-служба ГБР в пятницу, 25 июля, в Telegram.
Смертельное ДТП с участием нардепа Рущишина — детали аварии
Отмечается, что сейчас Государственное бюро расследований устанавливает все обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 "Мукачево — Львов" вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области.
Предварительно установлено, что мотоцикл Harley Davidson, за рулем которого находился народный депутат Украины от фракции "Голос", въехал в прицеп, сцепленный с трактором, которым управлял местный житель.
Инцидент произошел в темное время суток, в условиях ограниченной видимости. В результате столкновения народный депутат получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в карете скорой помощи.
Сразу после поступления сообщения о ДТП на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Специалисты работали всю ночь, проводили осмотр места происшествия, фиксировали следы, изымали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали очевидцев.
Сейчас генеральный прокурор открыл производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Расследованием занимается Государственное бюро расследований. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Добавим, что Ярослава Рущишина похоронят во Львове 28 июля.
Похороны начнутся в 9:30 в церкви Святой Софии Премудрости Божьей на улице Козельницкой. После, в 11:30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок.
Ярослава Рущишина похоронят на Лычаковском кладбище.
Ранее мы сообщали, что поздно вечером 24 июля на дороге возле села Бабухов на Ивано-Франковщине погиб 57-летний народный депутат Ярослав Рущишин.
Также мы информировали, что в Донецкой области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максим Казбан.
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