МЗС взяло під контроль розслідування смерті маленького українця в Іспанії, а родині зниклої моделі в ОАЕ надали всю необхідну допомогу

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Скриншот

На брифінгу для преси МЗС України оприлюднила ситуацію навколо смерті дитини в іспанському місті Бадахос. Також у МЗС прокоментували зникнення українки в ОАЕ.

Інформацію від МЗС надавав його речник Георгій Тихий, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про загибель хлопчика та зникнення моделі

Тихий повідомив, що МЗС взяло ці два трагічних випадки під свій контроль. 13-річний хлопчик зник напередодні у місті Бадахос, а згодом ЗМІ повідомили, що його тіло знайшли у центрі міста. Поки що жодної конкретики МЗС не повідомляє.

"Коли буде додаткова інформація з цього приводу — ми вас поінформуємо", — заявив Тихий.

Він також повідомив, що МЗС надало всю можливу підтримку родині зниклої українки, яка зараз знаходиться у важкому стані. І хоча нові подробиці наразі не надходили, у МЗС наголосили: захист громадян України — пріоритет завжди, у будь-якій країні, в будь-якій ситуації.

Раніше повідомлялось, що під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихий, заявив, що російські окупанти відмовилися обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі України. Натомість вони продовжують атакувати мирне населення.

Також Тихий повідомив, що Україна не дійшла згоди та не підписала угоду про перемир'я з Росією під час переговорів у Саудівській Аравії. Для цього питання треба серйозний та комплексний підхід.