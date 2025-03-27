МИД взял под контроль расследование смерти маленького украинца в Испании, а семье пропавшей модели в ОАЭ оказали всю необходимую помощь

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Скриншот

На брифинге для прессы МИД Украины обнародовал ситуацию вокруг смерти ребенка в испанском городе Бадахос. Также в МИД прокомментировали исчезновение украинки в ОАЭ.

Информацию от МИД предоставлял его представитель Георгий Тихий, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о гибели мальчика и исчезновении модели

Тихий сообщил, что МИД взял эти два трагических случая под свой контроль. 13-летний мальчик исчез накануне в городе Бадахос, а впоследствии СМИ сообщили, что его тело нашли в центре города. Пока никакой конкретики МИД не сообщает.

"Когда будет дополнительная информация по этому поводу - мы вас проинформируем", — заявил Тихий.

Он также сообщил, что МИД предоставил всю возможную поддержку семье пропавшей украинки, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. И хотя новые подробности пока не поступали, в МИД подчеркнули: защита граждан Украины - приоритет всегда, в любой стране, в любой ситуации.

Ранее сообщалось, что во время брифинга представитель МИД Георгий Тихий, заявил, что российские оккупанты отказались обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Вместо этого они продолжают атаковать мирное население.

Также Тихий сообщил, что Украина не пришла к согласию и не подписала соглашение о перемирии с Россией во время переговоров в Саудовской Аравии. Для этого вопроса нужен серьезный и комплексный подход.