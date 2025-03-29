Смерть 13-річного українця в Іспанії — подробиці

Українець, який загинув в Іспанії. Фото: Новини.LIVE

Поліція Іспанії повідомила про виявлення мертвого тіла 13-річного українця, який зник в місті Бадахос. Згодом з'ясувалося, що український підліток зістрибнув зі стіни у парку, внаслідок чого, ймовірно, й загинув.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE.

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За інформацією джерел, 13-річний українець в Іспанії стрибнув зі стіни у парку, що, ймовірно, і призвело до його смерті.

Водночас місцева поліція встановила, що ознак насильницьких дій над підлітком не було. Відомо, що хлопець перебував на психологічному лікуванні. Наразі справу контролюють українські консули, про що раніше повідомили у МЗС.

Нагадаємо, що наприкінці березня Національна поліція Іспанії повідомила про виявлення мертвого тіла 13-річного українця, який зник напередодні в місті Бадахос. Підлітка знайшли у понеділок, 24 березня, близько 19:00 у міському саду неподалік від Алькасаби, в районі парку Легіон.

Згодом речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що відомство взяло цей трагічний випадок під свій контроль.