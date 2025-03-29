Смерть 13-летнего украинца в Испании — подробности

Украинец, погибший в Испании. Фото: Новини.LIVE

Полиция Испании сообщила об обнаружении мертвого тела 13-летнего украинца, который исчез в городе Бадахос. Впоследствии выяснилось, что украинский подросток спрыгнул со стены в парке, в результате чего, вероятно, и погиб.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE.

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По информации источников, 13-летний украинец в Испании прыгнул со стены в парке, что, вероятно, и привело к его смерти.

В то же время местная полиция установила, что признаков насильственных действий над подростком не было. Известно, что парень находился на психологическом лечении. Сейчас дело контролируют украинские консулы, о чем ранее сообщили в МИД.

Напомним, что в конце марта Национальная полиция Испании сообщила об обнаружении мертвого тела 13-летнего украинца, который исчез накануне в городе Бадахос. Подростка нашли в понедельник, 24 марта, около 19:00 в городском саду неподалеку от Алькасабы, в районе парка Легион.

Впоследствии представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что ведомство взяло этот трагический случай под свой контроль.