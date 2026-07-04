Володимир Зеленський подякував поліцейським за роботу на фронті та в тилу

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Президент Володимир Зеленський 4 липня привітав працівників Національної поліції України з їхнім професійним святом та подякував за щоденну службу заради безпеки громадян. Очільник держави наголосив, що правоохоронці не лише тримають порядок всередині країни, а й масово воюють на фронті. Багато підрозділів виконують надскладні бойові завдання безпосередньо у складі бригад сил оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне святкове звернення Президента України Володимира Зеленського.

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