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Служат ради безопасности Украины: Зеленский поздравил с Днём полиции

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 10:10
Владимир Зеленский поблагодарил полицейских за работу на фронте и в тылу
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский 4 июля поздравил сотрудников Национальной полиции Украины с их профессиональным праздником и поблагодарил за ежедневную службу во имя безопасности граждан. Глава государства подчеркнул, что правоохранители не только поддерживают порядок внутри страны, но и массово сражаются на фронте. Многие подразделения выполняют сверхсложные боевые задачи непосредственно в составе бригад сил обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное праздничное обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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