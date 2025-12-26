Відео
Головна Новини дня "Слуга народу" виділила 92 млн грн на підтримку Сил оборони

"Слуга народу" виділила 92 млн грн на підтримку Сил оборони

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 18:37
Кошторис партій у 2025 році — Слуга народу передала 92 млн грн на ЗСУ
Давид Арахамія. Фото: УНІАН

"Слуга Народу" внесе зміни до кошторису партії на 2025 рік. 92 млн гривень передадуть на підтримку Сил безпеки й оборони

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія у п’ятницю, 26 грудня.

арахамія
Допис Давида Арахамії. Фото: скриншот 

"Слуга народу" змінює кошторис — деталі

"На засіданні Політичної ради партії "Слуга народу" ухвалили рішення про внесення змін до кошторису партії на 2025 рік за пропозицією голови Олександра Корнієнка", — йдеться в повідомленні.

Арахамія наголосив, що зараз пріоритетом є допомога українським військовим, які щоденно захищають нашу державу.

"Це означає, що зекономлені кошти, закладені в бюджеті на цей рік спрямуємо на Сили безпеки й оборони... Дякую колегам за одноголосну підтримку цього рішення", — додав він.

Нагадаємо, раніше Арахамія розповідав, як українці за кордоном голосуватимуть на виборах.

Також у "Слузі народу" зізналися, чи впливає на рішення депутатів Офіс президента.

Верховна Рада Давид Арахамія Слуга народу бюджет Сили оборони України
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
