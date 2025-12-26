Кошторис партій у 2025 році — Слуга народу передала 92 млн грн на ЗСУ

Давид Арахамія. Фото: УНІАН

"Слуга Народу" внесе зміни до кошторису партії на 2025 рік. 92 млн гривень передадуть на підтримку Сил безпеки й оборони.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія у п’ятницю, 26 грудня.

Допис Давида Арахамії. Фото: скриншот

"Слуга народу" змінює кошторис — деталі

"На засіданні Політичної ради партії "Слуга народу" ухвалили рішення про внесення змін до кошторису партії на 2025 рік за пропозицією голови Олександра Корнієнка", — йдеться в повідомленні.

Арахамія наголосив, що зараз пріоритетом є допомога українським військовим, які щоденно захищають нашу державу.

"Це означає, що зекономлені кошти, закладені в бюджеті на цей рік спрямуємо на Сили безпеки й оборони... Дякую колегам за одноголосну підтримку цього рішення", — додав він.

