Кошторис партій у 2025 році — Слуга народу передала 92 млн грн на ЗСУ

"Слуга народу" виділила 92 млн грн на підтримку Сил оборони
"Слуга Народу" внесе зміни до кошторису партії на 2025 рік. 92 млн гривень передадуть на підтримку Сил безпеки й оборони.
Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія у п’ятницю, 26 грудня.
"Слуга народу" змінює кошторис — деталі
"На засіданні Політичної ради партії "Слуга народу" ухвалили рішення про внесення змін до кошторису партії на 2025 рік за пропозицією голови Олександра Корнієнка", — йдеться в повідомленні.
Арахамія наголосив, що зараз пріоритетом є допомога українським військовим, які щоденно захищають нашу державу.
"Це означає, що зекономлені кошти, закладені в бюджеті на цей рік спрямуємо на Сили безпеки й оборони... Дякую колегам за одноголосну підтримку цього рішення", — додав він.
