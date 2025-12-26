Смета партий в 2025 году — Слуга народа передала 92 млн грн на ВСУ

Давид Арахамия. Фото: УНІАН

"Слуга Народа" внесет изменения в бюджет партии на 2025 год. 92 млн гривен передадут на поддержку Сил безопасности и обороны.

Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия в пятницу, 26 декабря.

Сообщение Давида Арахамии. Фото: скриншот

"Слуга народа" меняет свой бюджет — детали

"На заседании Политического совета партии "Слуга народа" приняли решение о внесении изменений в бюджет партии на 2025 год по предложению председателя Александра Корниенко", — говорится в сообщении.

Арахамия отметил, что сейчас приоритетом является помощь украинским военным, которые ежедневно защищают наше государство.

"Это означает, что сэкономленные средства, заложенные в бюджете на этот год направим на Силы безопасности и обороны... Спасибо коллегам за единогласную поддержку этого решения", — добавил он.

