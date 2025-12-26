Видео
Главная Новости дня "Слуга народа" выделила 92 млн грн на поддержку Сил обороны

"Слуга народа" выделила 92 млн грн на поддержку Сил обороны

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 18:37
Смета партий в 2025 году — Слуга народа передала 92 млн грн на ВСУ
Давид Арахамия. Фото: УНІАН

"Слуга Народа" внесет изменения в бюджет партии на 2025 год. 92 млн гривен передадут на поддержку Сил безопасности и обороны.

Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия в пятницу, 26 декабря.

Сообщение Давида Арахамии. Фото: скриншот

"Слуга народа" меняет свой бюджет — детали

"На заседании Политического совета партии "Слуга народа" приняли решение о внесении изменений в бюджет партии на 2025 год по предложению председателя Александра Корниенко", — говорится в сообщении.

Арахамия отметил, что сейчас приоритетом является помощь украинским военным, которые ежедневно защищают наше государство.

"Это означает, что сэкономленные средства, заложенные в бюджете на этот год направим на Силы безопасности и обороны... Спасибо коллегам за единогласную поддержку этого решения", — добавил он.

Напомним, ранее Арахамия рассказывал, как украинцы за рубежом будут голосовать на выборах.

Также в "Слуге народа" признались, влияет ли на решение депутатов Офис президента.

Верховная Рада Давид Арахамия Слуга народа бюджет Силы обороны Украины
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
