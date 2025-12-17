Відео
Головна Новини дня "Слуга народу" обрала нового голову партії — хто ним став

"Слуга народу" обрала нового голову партії — хто ним став

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 17:48
Партію Слуга народу очолив Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко. Фото: Facebook Корнієнка

Депутати від "Слуги народу" обрали нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. 

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Читайте також:
Арахамія допис
Допис Давида Арахамії. Фото: скриншот

Чому "Слуга народу" змінила голову партії

До цього два терміни поспіль партію очолювала Олена Шуляк. Її повноваження закінчилися 14 грудня.

"Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення", — написав Арахамія.

Що відомо про Корнієнка

41-річний Олександр Корнієнко станом на 17 грудня займає посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Корнієнко
Корнієнко у президії парламенту. Фото: Facebook Корнієнка

За освітою хімік-технолог та інженер. Протягом 2001–2006 років працював журналістом. Далі був концертним директором та виконавчим продюсером. З 2008 до 2019 року був соціальним і бізнес-тренером.

Політичну діяльність розпочав як учасник студентських протестів під час Помаранчевої революції.

Із 2006 року займався політичним консультуванням на виборчих кампаніях, після Революції гідності працював з новими партіями та кандидатами. У 2015 році працював у штабі кандидата на посаду міського голови Миколаєва від партії "Самопоміч" Олександра Сєнкевича.

У команді чинного президента Володимира Зеленського з’явився з листопада 2018 року. Був керівником передвиборчого штабу партії "Слуга народу".

Корнієнко і Арахамія
Олександр Корнієнко та Давид Арахамія. Фото: кадр із відео

Вже у 2019 році був обраний народним депутатом від "Слуги народу". Згодом став першим заступником голови однойменної фракції, а з 10 липня 2019 року — головою партії.

19 жовтня 2021 року його обрали заступником голови Верховної Ради.

Дружина — Ольга Корнієнко. Мають трьох доньок.

Нагадаємо, нещодавно очільник фракції "Слуга народу" прокоментував звільнення Андрія Єрмака з посади глави Офісу президента.

Також у фракції розповіли, хто може стати новим міністром енергетики.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
