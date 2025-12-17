Партию Слуга народа возглавил Александр Корниенко

Александр Корниенко. Фото: Facebook Корниенко

Депутаты от "Слуги народа" избрали нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Сообщение Давида Арахамии. Фото: скриншот

Почему "Слуга народа" сменила председателя партии

До этого два срока подряд партию возглавляла Елена Шуляк. Ее полномочия закончились 14 декабря.

"Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения", — написал Арахамия.

Что известно о Корниенко

41-летний Александр Корниенко по состоянию на 17 декабря занимает должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

Корниенко в президиуме парламента. Фото: Facebook Корниенко

По образованию химик-технолог и инженер. В течение 2001–2006 годов работал журналистом. Далее был концертным директором и исполнительным продюсером. С 2008 до 2019 года был социальным и бизнес-тренером.

Политическую деятельность начал как участник студенческих протестов во время Оранжевой революции.

С 2006 года занимался политическим консультированием на избирательных кампаниях, после Революции достоинства работал с новыми партиями и кандидатами. В 2015 году работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от партии "Самопомощь" Александра Сенкевича.

В команде действующего президента Владимира Зеленского появился с ноября 2018 года. Был руководителем предвыборного штаба партии "Слуга народа".

Александр Корниенко и Давид Арахамия. Фото: кадр из видео

Уже в 2019 году был избран народным депутатом от "Слуги народа". Впоследствии стал первым заместителем председателя одноименной фракции, а с 10 июля 2019 года — председателем партии.

19 октября 2021 года его избрали заместителем председателя Верховной Рады.

Жена — Ольга Корниенко. Имеют трех дочерей.

