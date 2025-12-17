Партию Слуга народа возглавил Александр Корниенко

"Слуга народа" избрала нового председателя партии — кто им стал
Депутаты от "Слуги народа" избрали нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.
Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
Почему "Слуга народа" сменила председателя партии
До этого два срока подряд партию возглавляла Елена Шуляк. Ее полномочия закончились 14 декабря.
"Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения", — написал Арахамия.
Что известно о Корниенко
41-летний Александр Корниенко по состоянию на 17 декабря занимает должность первого заместителя председателя Верховной Рады.
По образованию химик-технолог и инженер. В течение 2001–2006 годов работал журналистом. Далее был концертным директором и исполнительным продюсером. С 2008 до 2019 года был социальным и бизнес-тренером.
Политическую деятельность начал как участник студенческих протестов во время Оранжевой революции.
С 2006 года занимался политическим консультированием на избирательных кампаниях, после Революции достоинства работал с новыми партиями и кандидатами. В 2015 году работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от партии "Самопомощь" Александра Сенкевича.
В команде действующего президента Владимира Зеленского появился с ноября 2018 года. Был руководителем предвыборного штаба партии "Слуга народа".
Уже в 2019 году был избран народным депутатом от "Слуги народа". Впоследствии стал первым заместителем председателя одноименной фракции, а с 10 июля 2019 года — председателем партии.
19 октября 2021 года его избрали заместителем председателя Верховной Рады.
Жена — Ольга Корниенко. Имеют трех дочерей.
