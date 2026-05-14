Словаччина стала топ-виробником боєприпасів у НАТО для України

Президент Словаччини Петер Пеллегріні. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Завдяки масштабним капіталовкладенням в оборонний сектор Словаччина перетворилася на одного з провідних виробників боєприпасів у Північноатлантичному альянсі та вже постачає Україні мільйони снарядів на комерційній основі. Президент Петер Пеллегріні оголосив про підготовку оновленого плану розвитку національних збройних сил, який передбачає запуск власного виробництва дронів та подальше збільшення військових видатків.

Про це повідомляє Teraz.sk.

Словаччина стала головним постачальником боєприпасів для ЗСУ

Словацька Республіка офіційно увійшла до переліку ключових виробників боєприпасів серед країн НАТО. На сьогодні обсяг фінансування оборонної сфери у Словаччині сягнув майже 3% ВВП, що дозволяє не лише забезпечувати внутрішні потреби, а й активно постачати критично важливе озброєння на зовнішні ринки.

Зокрема, країна вже передала Україні мільйони одиниць боєприпасів через комерційні контракти, і, як запевнив Пеллегріні, ці обсяги будуть лише зростати, оскільки український бойовий досвід є натхненням для модернізації словацької армії.

Окремо президент анонсував розробку та швидке затвердження переглянутого довгострокового плану розбудови збройних сил. Пеллегріні звернув увагу на те, що навіть за наявності великих бюджетів армії НАТО стикаються з дефіцитом виробничих потужностей, які не встигають за попитом. Через це Словаччина спрямовує 34% оборонного бюджету країни на модернізацію, а не просто на поточне утримання військ. Президент зауважив, що хоча Братислава прагне досягти вищих показників, вона не може миттєво зрівнятися за видатками з Польщею чи країнами Балтії, які витрачають до 5% ВВП, тому планує вийти на подібні рівні протягом наступних десяти років.

"Звичайно, існує потреба зміцнити європейський стовп у рамках НАТО не як окремого утворення, а посилити відповідальність за оборону та зміцнити наші можливості захищатися в рамках НАТО. Що, звичайно, також пов'язано з необхідністю збільшення витрат на оборону", — зазначив Петер Пеллегріні.

Новини.LIVE писали раніше про те, як нещодавно Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, який вів антиукраїнську риторику. Відомо, що сторони обговорили співпрацю між країнами, євроінтеграцію, а також закінчення війни.

Додамо, що на початку травня в США прийняли важливе рішення для підсилення ЗСУ. Там схвалили продаж Україні боєприпасів, що здатні вражати цілі на середню дальність.