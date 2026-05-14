Словакия стала топ-производителем боеприпасов в НАТО для Украины

Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Благодаря масштабным капиталовложениям в оборонный сектор Словакия превратилась в одного из ведущих производителей боеприпасов в Североатлантическом альянсе и уже поставляет Украине миллионы снарядов на коммерческой основе. Президент Петер Пеллегрини объявил о подготовке обновленного плана развития национальных вооруженных сил, который предусматривает запуск собственного производства дронов и дальнейшее увеличение военных расходов.

Об этом сообщает Teraz.sk, передает Новини.LIVE.

Словакия стала главным поставщиком боеприпасов для ВСУ

Словацкая Республика официально вошла в перечень ключевых производителей боеприпасов среди стран НАТО. На сегодня объем финансирования оборонной сферы в Словакии достиг почти 3% ВВП, что позволяет не только обеспечивать внутренние потребности, но и активно поставлять критически важное вооружение на внешние рынки.

В частности, страна уже передала Украине миллионы единиц боеприпасов через коммерческие контракты, и, как заверил Пеллегрини, эти объемы будут только расти, поскольку украинский боевой опыт является вдохновением для модернизации словацкой армии.

Отдельно президент анонсировал разработку и быстрое утверждение пересмотренного долгосрочного плана развития вооруженных сил. Пеллегрини обратил внимание на то, что даже при наличии больших бюджетов армии НАТО сталкиваются с дефицитом производственных мощностей, которые не успевают за спросом. Поэтому Словакия направляет 34% оборонного бюджета страны на модернизацию, а не просто на текущее содержание войск. Президент отметил, что хотя Братислава стремится достичь более высоких показателей, она не может мгновенно сравниться по расходам с Польшей или странами Балтии, которые тратят до 5% ВВП, поэтому планирует выйти на подобные уровни в течение следующих десяти лет.

Читайте также:

"Конечно, существует потребность укрепить европейский столб в рамках НАТО не как отдельного образования, а усилить ответственность за оборону и укрепить наши возможности защищаться в рамках НАТО. Что, конечно, также связано с необходимостью увеличения расходов на оборону", — отметил Петер Пеллегрини.

Новини.LIVE писали ранее о том, как недавно Владимир Зеленский встретился с премьером Словакии Робертом Фицо, который вел антиукраинскую риторику. Известно, что стороны обсудили сотрудничество между странами, евроинтеграцию, а также окончание войны.

Добавим, что в начале мая в США приняли важное решение для усиления ВСУ. Там одобрили продажу Украине боеприпасов, способных поражать цели на среднюю дальность.