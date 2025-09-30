Єврокомісар заявила, що скринінг українського законодавства на відповідність ЄС завершено

Скринінг законодавства України на відповідність ЄС завершився
Скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС завершився. Процес завершили менше ніж за рік..
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє Радіо Свобода.
Що відомо про процесс скринінгу законодавства України
За словами Кос, процес скринінгу виконано менше ніж за рік і було опрацьовано понад 100 000 сторінок законодавства. Результати роботи обговорять у середу.
Також вона додала, що Єврокомісія сподівається відкрити перемовини щодо першого кластеру вже найближчим часом.
"Я дуже сподіваюсь на те, що на найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру і отримаємо для цього зелене світло від української ради", — сказала єврокомісарка.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує всі реформи, визначені МВФ і ЄС. Крім того, в деяких пунктах наша країна навіть випереджає графік.
Також ми писали, що близько тижня тому Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Петро Санчесом. Під час зустрічі сторони обговорили наближення миру і шлях України до членства в ЄС.
