Головна Новини дня Скринінг законодавства України на відповідність ЄС завершився

Скринінг законодавства України на відповідність ЄС завершився

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 01:38
Єврокомісар заявила, що скринінг українського законодавства на відповідність ЄС завершено
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос з візитом в Україні. Фото: x.com/MartaKosEU

Скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС завершився. Процес завершили менше ніж за рік..

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також:

Що відомо про процесс скринінгу законодавства України

За словами Кос, процес скринінгу виконано менше ніж за рік і було опрацьовано понад 100 000 сторінок законодавства. Результати роботи обговорять у середу.

Також вона додала, що Єврокомісія сподівається відкрити перемовини щодо першого кластеру вже найближчим часом.

"Я дуже сподіваюсь на те, що на найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру і отримаємо для цього зелене світло від української ради", — сказала єврокомісарка.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує всі реформи, визначені МВФ і ЄС. Крім того, в деяких пунктах наша країна навіть випереджає графік.

Також ми писали, що близько тижня тому Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Петро Санчесом. Під час зустрічі сторони обговорили наближення миру і шлях України до членства в ЄС.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
