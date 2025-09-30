Видео
Главная Новости дня Скрининг законодательства Украины на соответствие ЕС завершился

Скрининг законодательства Украины на соответствие ЕС завершился

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 01:38
Еврокомиссар заявила, что скрининг украинского законодательства на соответствие ЕС завершен
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос с визитом в Украине. Фото: x.com/MartaKosEU

Скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС завершился. Процесс завершили менее чем за год.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Радио Свобода.

Что известно о процессе скрининга законодательства Украины

По словам Кос, процесс скрининга выполнен менее чем за год и было обработано более 100 000 страниц законодательства. Результаты работы обсудят в среду.

Также она добавила, что Еврокомиссия надеется открыть переговоры по первому кластеру уже в ближайшее время.

"Я очень надеюсь на то, что в ближайшее время мы сможем открыть переговоры по первому кластеру и получим для этого зеленый свет от украинского совета", — сказала еврокомиссар.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет все реформы, определенные МВФ и ЕС. Кроме того, в некоторых пунктах наша страна даже опережает график.

Также мы писали, что около недели назад Зеленский встретился с премьер-министром Испании Петр Санчесом. Во время встречи стороны обсудили приближение мира и путь Украины к членству в ЕС.

Европейский союз закон Украина Европа политики документы
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
