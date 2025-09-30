Еврокомиссар заявила, что скрининг украинского законодательства на соответствие ЕС завершен

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос с визитом в Украине. Фото: x.com/MartaKosEU

Скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС завершился. Процесс завершили менее чем за год.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Радио Свобода.

По словам Кос, процесс скрининга выполнен менее чем за год и было обработано более 100 000 страниц законодательства. Результаты работы обсудят в среду.

Также она добавила, что Еврокомиссия надеется открыть переговоры по первому кластеру уже в ближайшее время.

"Я очень надеюсь на то, что в ближайшее время мы сможем открыть переговоры по первому кластеру и получим для этого зеленый свет от украинского совета", — сказала еврокомиссар.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет все реформы, определенные МВФ и ЕС. Кроме того, в некоторых пунктах наша страна даже опережает график.

Также мы писали, что около недели назад Зеленский встретился с премьер-министром Испании Петр Санчесом. Во время встречи стороны обсудили приближение мира и путь Украины к членству в ЕС.