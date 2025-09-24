Відео
Головна Новини дня Мир та членство в ЄС — Зеленський зустрівся з прем'єром Іспанії

Мир та членство в ЄС — Зеленський зустрівся з прем'єром Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 22:54
Зустріч Зеленського з Санчесом 24 вересня — що відомо
Володимир Зеленський та Педро Санчес. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом на полях Генасамблеї ООН у суботу, 24 вересня. Сторони обговорили наближення миру та шлях України до членства в ЄС.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Розмова Зеленського й Санчеса

"Провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Подякував за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії та за всі зусилля задля реального миру", — йдеться в дописі президента.

Зеленський розповів іспанському прем'єру про перебіг подій на передовій та в наближенні миру. Він наголосив, що Росія продовжує відкидати мирні ініціативи та затягує війну. 

Своєю чергою Санчес підкреслив важливість єдності Європи та США, а також продовження діяльності коаліції охочих, щоб швидше настав мир.

Крім того, сторони торкнулися питання членства України в ЄС.

"Очікуємо на одночасне відкриття першого переговорного кластера найближчим часом разом із Молдовою. Вдячний Прем’єр-міністру за готовність продовжувати політичну підтримку", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 24 вересня Президент України мав низку зустрічей. Зокрема, глава держави поговорив зі своїм колегою з Бразилії Лулою да Сілвою

Також ми повідомляли, що Зеленський розмовляв із Королем Іспанії Філіпе VI та князем Монако Альбером II. Лідери порушили питання миру та поглиблення партнерських відносин.

Додамо, що український президент виступив на Генеральній асамблеї ООН та п'ятому саміті Кримської платформи у Нью-Йорку. Новини.LIVE зібрали найцікавіші та найважливіші заяви Зеленського.

Володимир Зеленський ООН ЄС війна в Україні Педро Санчес
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
