Клименко розповів про ситуацію на Дніпропетровщині

Складні часи — Клименко про ситуацію на Дніпропетровщині
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про ситуацію в Дніпропетровські області після атаки РФ, яка залишила мешканців без світла, води та тепла. Він зазначив, що рятувальники та поліція працюють в регіоні цілодобово.
Про це Ігор Клименко повідомив у Telegram у четвер, 8 січня.
Клименко про ситуацію на Дніпропетровщині
"Дніпропетровщина сьогодні переживає надзвичайно складні часи. Росія свідомо тероризує один із найбільших регіонів України, намагаючись залишити людей без життєво необхідних ресурсів — світла, води та тепла", — зазначив глава МВС.
Крім того, він додав, що наразі рятувальники ДСНС та поліція працюють цілодобово в посиленому режимі. Залучено особовий склад з Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Це майже 1500 поліціянтів, понад 570 рятувальників, а також понад 300 одиниць техніки.
На Дніпропетровщині розгорнуто понад 1500 пунктів незламності та наметів для обігріву.
"Допомагаємо із підключенням об'єктів критичної інфраструктури до резервних джерел живлення.
У громадах, де тимчасово не працює система оповіщення, про повітряні тривоги поліцейські інформують за допомогою гучномовців. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках доріг", — поінформував Клименко.
Зазначимо, що на Дніпропетровщині мільйон споживачів залишились без опалення після ворожого обстрілу.
Нагадаємо, що 7 січня у Дніпропетровській та Запорізькій областях стався блекаут після атаки РФ.
