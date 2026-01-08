Відео
Складні часи — Клименко про ситуацію на Дніпропетровщині

Складні часи — Клименко про ситуацію на Дніпропетровщині

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 18:48
Клименко розповів про ситуацію на Дніпропетровщині
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Клименко/Facebook

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про ситуацію в Дніпропетровські області після атаки РФ, яка залишила мешканців без світла, води та тепла. Він зазначив, що рятувальники та поліція працюють в регіоні цілодобово.

Про це Ігор Клименко повідомив у Telegram у четвер, 8 січня.

Читайте також:

Клименко про ситуацію на Дніпропетровщині

"Дніпропетровщина сьогодні переживає надзвичайно складні часи. Росія свідомо тероризує один із найбільших регіонів України, намагаючись залишити людей без життєво необхідних ресурсів — світла, води та тепла", — зазначив глава МВС.

Крім того, він додав, що наразі рятувальники ДСНС та поліція працюють цілодобово в посиленому режимі. Залучено особовий склад з Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Це майже 1500 поліціянтів, понад 570 рятувальників, а також понад 300 одиниць техніки.

На Дніпропетровщині розгорнуто понад 1500 пунктів незламності та наметів для обігріву.

"Допомагаємо із підключенням об'єктів критичної інфраструктури до резервних джерел живлення.

У громадах, де тимчасово не працює система оповіщення, про повітряні тривоги поліцейські інформують за допомогою гучномовців. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках доріг", — поінформував Клименко.

Яка ситуація на Дніпропетровщині 8 січня
Скриншот повідомлення Клименка/Telegram

Зазначимо, що на Дніпропетровщині мільйон споживачів залишились без опалення після ворожого обстрілу.

Нагадаємо, що 7 січня у Дніпропетровській та Запорізькій областях стався блекаут після атаки РФ.

МВС Дніпропетровська область обстріли Ігор Клименко війна в Україні блекаут
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
