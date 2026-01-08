Клименко рассказал о ситуации на Днепропетровщине

Сложные времена — Клименко о ситуации на Днепропетровщине
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о ситуации в Днепропетровской области после атаки РФ, которая оставила жителей без света, воды и тепла. Он отметил, что спасатели и полиция работают в регионе круглосуточно.
Об этом Игорь Клименко сообщил в Telegram в четверг, 8 января.
Клименко о ситуации на Днепропетровщине
"Днепропетровщина сегодня переживает чрезвычайно сложные времена. Россия сознательно терроризирует один из крупнейших регионов Украины, пытаясь оставить людей без жизненно необходимых ресурсов — света, воды и тепла", — отметил глава МВД.
Кроме того, он добавил, что сейчас спасатели ГСЧС и полиция работают круглосуточно в усиленном режиме. Привлечен личный состав из Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Это почти 1500 полицейских, более 570 спасателей, а также более 300 единиц техники.
На Днепропетровщине развернуто более 1500 пунктов несокрушимости и палаток для обогрева.
"Помогаем с подключением объектов критической инфраструктуры к резервным источникам питания.
В громадах, где временно не работает система оповещения, о воздушных тревогах полицейские информируют с помощью громкоговорителей. Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения на аварийно опасных участках дорог", — проинформировал Клименко.
Отметим, что на Днепропетровщине миллион потребителей остались без отопления после вражеского обстрела.
Напомним, что 7 января в Днепропетровской и Запорожской областях произошел блэкаут после атаки РФ.
