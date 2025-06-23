Державна зрада в умовах війни — Малюк сказав, скільки відкрито проваджень

термінова новина

З початку повномасштабного вторгнення Росії українськими правоохоронцями відкрито 3 890 кримінальних проваджень за статтею про державну зраду. Станом на червень 2025 року СБУ вже повідомила про підозру 3 470 особам, а 1 048 зрадників засуджено судом.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк у понеділок, 23 червня.

Реклама

Читайте також:

Викриття агентів РФ та зрадників

За словами Малюка, також було відкрито 304 кримінальні провадження за фактами диверсій, у рамках яких винесено 320 підозр і 22 вироки.

Голова СБУ зазначив, що окремим напрямком роботи СБУ є викриття ворожих агентів у рясах. Зокрема, стосовно представників УПЦ МП відкрито 174 кримінальні провадження, повідомлено про підозру 122 клірикам, 31 із них вже засуджено.

"Ми поважаємо принцип свободи віросповідання. Але якщо особа у рясі підтримує агресора — її буде притягнуто до відповідальності. Ряса не дає індульгенцій", — наголосив очільник силового відомства.

Також Малюк додав, що Служба безпеки активно протидіє російським спецслужбам, які намагаються впливати на ситуацію в Україні через агентурні мережі. Серед загального обсягу — 9 552 провадження щодо колабораційної діяльності та пособництва РФ, 8 319 підозр і 1 955 засуджених.

новина доповнюється...