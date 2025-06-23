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Головна Новини дня Скількох українців засудили за державну зраду — СБУ назвала цифру

Скількох українців засудили за державну зраду — СБУ назвала цифру

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 16:55
Державна зрада в умовах війни — Малюк сказав, скільки відкрито проваджень
термінова новина
Ключові моменти Викриття агентів РФ та зрадників

З початку повномасштабного вторгнення Росії українськими правоохоронцями відкрито 3 890 кримінальних проваджень за статтею про державну зраду. Станом на червень 2025 року СБУ вже повідомила про підозру 3 470 особам, а 1 048 зрадників засуджено судом.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк у понеділок, 23 червня.

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Викриття агентів РФ та зрадників

За словами Малюка, також було відкрито 304 кримінальні провадження за фактами диверсій, у рамках яких винесено 320 підозр і 22 вироки.

Голова СБУ зазначив, що окремим напрямком роботи СБУ є викриття ворожих агентів у рясах. Зокрема, стосовно представників УПЦ МП відкрито 174 кримінальні провадження, повідомлено про підозру 122 клірикам, 31 із них вже засуджено.

"Ми поважаємо принцип свободи віросповідання. Але якщо особа у рясі підтримує агресора — її буде притягнуто до відповідальності. Ряса не дає індульгенцій", — наголосив очільник силового відомства.

Також Малюк додав, що Служба безпеки активно протидіє російським спецслужбам, які намагаються впливати на ситуацію в Україні через агентурні мережі. Серед загального обсягу — 9 552 провадження щодо колабораційної діяльності та пособництва РФ, 8 319 підозр і 1 955 засуджених.

новина доповнюється...

СБУ церква держзрада священики Василь Малюк судові рішення
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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