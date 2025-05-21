Кримінальні провадження проти Анни Алхім — блогерку звинувачують у зраді

Анна Алхім. Фото: instagram.com/alkhimova_anna15

Проти скандальної блогерки Анни Алхім було відкрито ще одне кримінальне провадження — про державну зраду. До правоохоронних органів звернулася народна депутатка Наталія Піпа та її колеги.

Про це чиновниця заявила на своїй сторінці в Facebook.

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Народна депутатка від партії "Голос" повідомила, що разом із колегами вона написала депутатське звернення до очільника СБУ Василя Малюка та голови Нацполіції Івана Вигівського із проханням провести розслідування щодо протиправних дій блогерки.

У зверненні йдеться про те, що Анна Алхім (справжнє ім'я Ганна Бурявченко) своїми діями надає допомогу ворогу та наражає на небезпеку інших громадян України.

Звернення депутатів. Фото: facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage

Як повідомила Піпа, відповідні органи взяли до уваги звернення та відкрили кримінальне провадження проти блогерки про державну зраду.

"Нацполіція за моїм і колег зверненням відкрила проти Алхім ще одне кримінальне провадження — про державну зраду (ст. 111). Допомога ворогу — це злочин!" — написала депутатка.

Допис Наталії Піпи. Фото: facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage

Зазначимо, що проти Алхім вже відкрито три кримінальні провадження за статтями 161, 111 та 346 Кримінального кодексу України.

Натомість блогерка активно продовжує вести свої соцмережі, які налічують чималу кількість підписників. Нещодавно психологиня Юлія Святенко пояснила, чому скандальна знаменитість має таку популярність у мережі.