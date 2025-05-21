Уголовные производства против Анны Алхим — блогера обвиняют в измене

Анна Алхим. фото: instagram.com/alkhimova_anna15

Против скандального блогера Анны Алхим было открыто еще одно уголовное производство — о государственной измене. С обращением в правоохранительные органы обратилась народный депутат Наталья Пипа и ее коллеги.

Об этом чиновница заявила на своей странице в Facebook.

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Народный депутат от партии "Голос" сообщила, что вместе с коллегами она написала депутатское обращение к главе СБУ Василию Малюку и председателю Нацполиции Ивану Выговскому с просьбой провести расследование противоправных действий блогера.

В обращении говорится о том, что Анна Алхим (настоящее имя Анна Бурявченко) своими действиями оказывает помощь врагу и подвергает опасности других граждан Украины.

Обращение депутатов. Фото: facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage

Как сообщила Пипа, соответствующие органы приняли во внимание обращение и открыли уголовное производство против блогера о государственной измене.

"Нацполиция по моему и коллег обращению открыла против Алхим еще одно уголовное производство — о государственной измене (ст. 111). Помощь врагу — это преступление!" — написала депутат.

Сообщение Натальи Пипы. Фото: facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage

Отметим, что против Алхим уже открыто три уголовных производства по статьям 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины.

Зато блогер активно продолжает вести свои соцсети, которые насчитывают немалое количество подписчиков. Недавно психолог Юлия Святенко объяснила, почему скандальная знаменитость имеет такую популярность в сети.