Кримінальні провадження проти Алхім - що відомо

Анна Алхім. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У мережі нещодавно розгорівся скандал навколо блогерки Анни Алхім. Через це поліція відкрила три кримінальні провадження проти неї.

Про це повідомила народна депутатка зі Львова Наталія Піпа у Facebook у п'ятницю, 16 травня.

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Що відомо про кримінальні провадження проти Алхім

Поліція відреагувала на поведінку Анни Алхім у мережі та її конфлікт із Оленою Мандзюк через українську мову.

Як повідомляють в Департаменті комунікацій НПУ, правоохоронці відкрили три кримінальні провадження.

"Щодо Анни Буряченко відкрили три кримінальні провадження за трьома статтями — 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України", — повідомили в Департаменті комунікацій НПУ.

Блогерка прокоментувала цю новину у своєму Telegram-каналі, опублікувавши жартівливий допис про обшуки.

Реакція Анни Алхім на обшук. Фото: скриншот

Зазначимо, що кримінальні провадження проти Анни Алхім відкрити за такими статтями:

161 стаття Кримінального кодексу України — порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

111 стаття Кримінального кодексу України — діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України;

111 стаття Кримінального кодексу України — незаконне отримання документів для виїзду за кордон, зловживання владою та службовим становищем.

Варто наголосити, що на початку травня український інформаційний простір сколихнув мовний скандал, пов’язаний з блогеркою Анною Алхім. Під час святкування хрестин дітей її подруги, блогерки Стасі Макєєвої, Алхім різко відреагувала на прохання заспівати щось українською. У відповідь вона демонстративно закотила очі та з роздратуванням пробурмотіла щось незрозуміле, що викликало хвилю обурення в соцмережах.

Нагадаємо, що нещодавно психологиня Юлія Святенко пояснила, чому контент Анни Алхім має популярність серед українців.

Крім того, український телеведучий Анатолій Анатоліч нещодавно розповів, чому співпрацює з блогеркою Анною Алхім, не дивлячись на те, що він раніше хейтив її.