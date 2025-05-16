Уголовные производства против Алхим - что известно

Анна Алхим. Иллюстративное фото: из открытых источников

В сети недавно разгорелся скандал вокруг блогера Анны Алхим. Из-за этого полиция открыла три уголовных производства против нее.

Об этом сообщила народный депутат из Львова Наталья Пипа в Facebook в пятницу, 16 мая.

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Что известно об уголовных производствах против Алхим

Полиция отреагировала на поведение Анны Алхим в сети и ее конфликт с Еленой Мандзюк из-за украинского языка.

Как сообщают в Департаменте коммуникаций НПУ, правоохранители открыли три уголовных производства.

"В отношении Анны Буряченко открыли три уголовных производства по трем статьям — 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины", — сообщили в Департаменте коммуникаций НПУ.

Блогер прокомментировала эту новость в своем Telegram-канале, опубликовав шутливое сообщение об обысках.

Реакция Анны Алхим на обыск. Фото: скриншот

Отметим, что уголовные производства против Анны Алхим открыть по следующим статьям:

161 статья Уголовного кодекса Украины — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

111 статья Уголовного кодекса Украины — деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины;

111 статья Уголовного кодекса Украины — незаконное получение документов для выезда за границу, злоупотребление властью и служебным положением.

Стоит отметить, что в начале мая украинское информационное пространство всколыхнул языковой скандал, связанный с блогером Анной Алхим. Во время празднования крестин детей ее подруги, блогера Стаси Макеевой, Алхим резко отреагировала на просьбу спеть что-то на украинском. В ответ она демонстративно закатила глаза и с раздражением пробормотала что-то непонятное, что вызвало волну возмущения в соцсетях.

Напомним, что недавно психолог Юлия Святенко объяснила, почему контент Анны Алхим имеет популярность среди украинцев.

Кроме того, украинский телеведущий Анатолий Анатолич недавно рассказал, почему сотрудничает с блогером Анной Алхим, несмотря на то, что он ранее хейтил ее.