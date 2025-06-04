Анатолій Шарій засуджений на 15 років позбавлення волі за державну зраду

Анатолій Шарій. Фото: скриншот з відео

Вінницький міський суд заочно засудив проросійського пропагандиста Анатолія Шарія до 15 років позбавлення волі. Вирок винесено на підставі зібраної доказової бази у справі про державну зраду.

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ) у середу, 4 червня.

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Справа Шарія

СБУ встановила, що з початку повномасштабного вторгнення Шарій активно співпрацював з російськими спецслужбами та брав участь в інформаційних диверсіях проти України. Зокрема, йдеться про підготовку і поширення постановочних відео з допитами українських військовополонених. Пропагандист не лише давав окупантам інструкції щодо формату записів та змісту запитань, а й особисто займався монтажем, вирізаючи кадри, які свідчили про тортури.

За даними слідства, комунікація Шарія з російською стороною відбувалася через колишнього начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антона Шевцова, який нині переховується в Севастополі й також підозрюється у держзраді. Саме від нього Шарій отримував відео допитів.

Обох фігурантів — Шарія та Шевцова — визнано винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану).

Крім вироку, суд ухвалив рішення про спецконфіскацію на користь України — зокрема, вилучено доменне ім’я Шарія та його авторський YouTube-канал.

Оскільки обидва засуджених переховуються від правосуддя, правоохоронці продовжують роботу з їхнього розшуку та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у жовтні 2023 в Іспанії закидали "коктейлями Молотова" будинок проросійського блогера Анатолія Шарія.

Також ми писали, що проросійський блогер та державний зрадник України Анатолій Шарій поскаржився на ставлення до нього у Європі.