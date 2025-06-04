Анатолій Шарій засуджений на 15 років позбавлення волі за державну зраду

Шарію винесли вирок за держзраду — скільки років отримав
Вінницький міський суд заочно засудив проросійського пропагандиста Анатолія Шарія до 15 років позбавлення волі. Вирок винесено на підставі зібраної доказової бази у справі про державну зраду.
Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ) у середу, 4 червня.
Справа Шарія
СБУ встановила, що з початку повномасштабного вторгнення Шарій активно співпрацював з російськими спецслужбами та брав участь в інформаційних диверсіях проти України. Зокрема, йдеться про підготовку і поширення постановочних відео з допитами українських військовополонених. Пропагандист не лише давав окупантам інструкції щодо формату записів та змісту запитань, а й особисто займався монтажем, вирізаючи кадри, які свідчили про тортури.
За даними слідства, комунікація Шарія з російською стороною відбувалася через колишнього начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антона Шевцова, який нині переховується в Севастополі й також підозрюється у держзраді. Саме від нього Шарій отримував відео допитів.
Обох фігурантів — Шарія та Шевцова — визнано винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану).
Крім вироку, суд ухвалив рішення про спецконфіскацію на користь України — зокрема, вилучено доменне ім’я Шарія та його авторський YouTube-канал.
Оскільки обидва засуджених переховуються від правосуддя, правоохоронці продовжують роботу з їхнього розшуку та притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, у жовтні 2023 в Іспанії закидали "коктейлями Молотова" будинок проросійського блогера Анатолія Шарія.
Також ми писали, що проросійський блогер та державний зрадник України Анатолій Шарій поскаржився на ставлення до нього у Європі.
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