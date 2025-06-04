Анатолий Шарий осужден на 15 лет лишения свободы за государственную измену

Анатолий Шарий. Фото: скриншот из видео

Винницкий городской суд заочно приговорил пророссийского пропагандиста Анатолия Шария к 15 годам лишения свободы. Приговор вынесен на основании собранной доказательной базы по делу о государственной измене.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 4 июня.

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Дело Шария

СБУ установила, что с начала полномасштабного вторжения Шарий активно сотрудничал с российскими спецслужбами и участвовал в информационных диверсиях против Украины. В частности, речь идет о подготовке и распространении постановочных видео с допросами украинских военнопленных. Пропагандист не только давал оккупантам инструкции по формату записей и содержания вопросов, но и лично занимался монтажом, вырезая кадры, которые свидетельствовали о пытках.

По данным следствия, коммуникация Шария с российской стороной происходила через бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Антона Шевцова, который сейчас скрывается в Севастополе и также подозревается в госизмене. Именно от него Шарий получал видео допросов.

Оба фигуранта — Шарий и Шевцов — признаны виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения).

Кроме приговора, суд принял решение о спецконфискации в пользу Украины - в частности, изъято доменное имя Шария и его авторский YouTube-канал.

Поскольку оба осужденных скрываются от правосудия, правоохранители продолжают работу по их розыску и привлечению к ответственности.

Напомним, в октябре 2023 года в Испании забросали "коктейлями Молотова" дом пророссийского блогера Анатолия Шария.

Также мы писали, что пророссийский блогер и государственный предатель Украины Анатолий Шарий пожаловался на отношение к нему в Европе.