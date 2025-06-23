Государственная измена в условиях войны — Малюк сказал, сколько открыто производств

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: СБУ

С начала полномасштабного вторжения России украинскими правоохранителями открыто 3 890 уголовных производств по статье о государственной измене. По состоянию на июнь 2025 года СБУ уже сообщила о подозрении 3 470 лицам, а 1 048 предателей осуждены судом.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в понедельник, 23 июня.

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По словам Малюка, также было открыто 304 уголовных производства по фактам диверсий, в рамках которых вынесено 320 подозрений и 22 приговора.

Глава СБУ отметил, что отдельным направлением работы СБУ является разоблачение вражеских агентов в рясах. В частности, в отношении представителей УПЦ МП открыто 174 уголовных производства, сообщено о подозрении 122 клирикам, 31 из них уже осужден.

"Мы уважаем принцип свободы вероисповедания. Но если лицо в рясе поддерживает агрессора — оно будет привлечено к ответственности. Ряса не дает индульгенций", — подчеркнул глава силового ведомства.

Также Малюк добавил, что Служба безопасности активно противодействует российским спецслужбам, которые пытаются влиять на ситуацию в Украине через агентурные сети. Среди общего объема — 9 552 производства по коллаборационной деятельности и пособничеству РФ, 8 319 подозрений и 1 955 осужденных.

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