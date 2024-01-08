Скільки українців підтримують трансляції засідань ВР, — результати опитування

Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: оф.сайт Верховної Ради

Стало відомо, що 57% українських громадян підтримують поновлення онлайн-трансляції засідань Верховної Ради. Також 65% українців виступають за присутність журналістів на парламентських засіданнях попри воєнний стан.

Такі дані наводять результати проведеного торік соцопитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва у співпраці з Центром Разумкова на замовлення "Руху Чесно", яке проводилося 8-15 грудня 2023 року.

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За результатами опитування, доступ журналістів до парламенту не схвалили 11% українців, а трансляцію не підтримають 14% громадян.

Результати опитування. Джерело: "Чесно"

Проте регіони мають схожу позицію. Відрізняє їх думка мешканців сходу та центру України, які не підтримують надання журналістам доступу до парламенту та поновити онлайн-трансляцію телеканалу "Рада", аргументуючи це питаннями безпеки.

Результати опитування. Джерело: "Чесно"

Рух нагадує, що деякий час Х скликання Верховної Ради працювало в закритому режимі, бо ЗМІ не можуть прослідковувати їхню роботу, та отримувати коментарі прямо на місці.

Нагадаємо, що раніше стали відомі результати опитування, чи хочуть українці бачити проросійських депутатів у Верховній Раді. Водночас Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки, до якого були додані запитання про довіру до телемарафону "Єдині новини".