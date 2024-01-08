Сколько украинцев поддерживают трансляции заседаний ВР, — результаты опроса

Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: оф.сайт Верховной Рады

Стало известно, что 57% украинских граждан поддерживают возобновление онлайн-трансляции заседаний Верховной Рады. Также 65% украинцев выступают за присутствие журналистов на парламентских заседаниях, несмотря на военное положение.

Такие данные приводят результаты проведенного в прошлом году соцопроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерова в сотрудничестве с Центром Разумкова по заказу "Руха Чесно", который проводился 8-15 декабря 2023 года.

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Результаты опроса о Верховной Раде

По результатам опроса доступ журналистов в парламент не одобрили 11% украинцев, а трансляцию не поддержат 14% граждан.

Результаты опроса. Источник: "Чесно"

Однако регионы имеют схожую позицию. Отличает их мнение жителей востока и центра Украины, которые не поддерживают предоставление журналистам доступа в парламент и возобновят онлайн-трансляцию телеканала "Рада", аргументируя это вопросами безопасности.

Результаты опроса. Источник: "Чесно"

Движение напоминает, что некоторое время Х созыва Верховной Рады работало в закрытом режиме, потому что СМИ не могут отслеживать их работу и получать комментарии прямо на месте.

Напомним, что ранее стали известны результаты опроса, хотят ли украинцы видеть пророссийских депутатов в Верховной Раде. В то же время, Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения, к которому были добавлены вопросы о доверии к телемарафону "Единые новости".