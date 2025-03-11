Скільки українців мають тимчасовий захист у країнах ЄС

Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

Станом на 31 січня 2025 року майже 4,3 мільйона осіб, які залишили Україну, отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Вони вимушені були переїхати через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомив Євростат у понеділок, 10 березня.

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Згідно з повідомленням, за період з кінця грудня 2024 року до кінця січня 2025-го кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС зросла більш ніж на 25,5 тисячі, досягнувши 4,29 мільйона осіб.

Найбільше українських біженців нині перебуває в Німеччині (понад 1,17 млн), Польщі (993 тис.) та Чехії (395 тис.). У розрахунку на 1 тис. жителів найвищий показник зафіксовано в Чехії (36,2), Польщі (27,1) та Естонії (26,0), тоді як середній рівень у ЄС становить 9,5 на 1 тис. осіб.

За даними, громадяни України становили понад 98,4% усіх, хто отримав статус тимчасового захисту в ЄС. Серед бенефіціарів майже половина (44,8%) — дорослі жінки, майже 32% — діти, а частка дорослих чоловіків не перевищує 23,4%.

Порівняно з кінцем грудня 2024 року, у січні 2025 року загальна кількість біженців зросла на 0,6%, найбільше — у Німеччині (0,8%), Чехії (1,6%) та Іспанії (+1,3%). У деяких країнах кількість українців із тимчасовим захистом знизилася: у Данії (6,1%), Франції (1,1%), Австрії (0,5%) та Литві (0,3%).

Нагадаємо, раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив про кількість українців, які зараз живуть в інших країнах. За його словами, йдеться про 20-25 мільйонів людей.

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