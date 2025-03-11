Сколько украинцев имеют временную защиту в странах ЕС

Украинские беженцы на границе с Польшей. Фото: УНИАН

По состоянию на 31 января 2025 года почти 4,3 миллиона человек, покинувших Украину, получили статус временной защиты в странах ЕС. Они вынуждены были переехать из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил Евростат в понедельник, 10 марта.

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Согласно сообщению, за период с конца декабря 2024 года до конца января 2025-го количество украинцев со статусом временной защиты в ЕС выросло более чем на 25,5 тысячи, достигнув 4,29 миллиона человек.

Больше всего украинских беженцев сейчас находится в Германии (более 1,17 млн), Польше (993 тыс.) и Чехии (395 тыс.). В расчете на 1 тыс. жителей самый высокий показатель зафиксирован в Чехии (36,2), Польше (27,1) и Эстонии (26,0), тогда как средний уровень в ЕС составляет 9,5 на 1 тыс. человек.

По данным, граждане Украины составили более 98,4% всех, кто получил статус временной защиты в ЕС. Среди бенефициаров почти половину (44,8%) составляют взрослые женщины, почти 32% — дети, а доля взрослых мужчин не превышает 23,4%.

По сравнению с концом декабря 2024 года, в январе 2025 года общее количество беженцев выросло на 0,6%, больше всего — в Германии (0,8%), Чехии (1,6%) и Испании (+1,3%). В некоторых странах количество украинцев с временной защитой снизилось: в Дании (6,1%), Франции (1,1%), Австрии (0,5%) и Литве (0,3%).

Напомним, ранее, министр национального единства Алексей Чернышов сообщил о количестве украинцев, которые сейчас живут в других странах. По его словам, речь идет о 20-25 миллионах человек.

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