За кордоном вперше стільки наших людей, як і в Україні, — Шевченко

Дипломат Андрій Шевченко. Фото: скриншот

Кількість українців за кордоном значно збільшилась з початку повномасштабного вторгнення. Зараз вперше в історії чисельність українців за кордоном та в країні може бути співмірною.

Про це заявив дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Канаді (2015-2021 рр.) Андрій Шевченко в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 21 лютого.

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Скільки українців живуть за кордоном

Президент України Володимир Зеленський ще під час прийняття присяги на інавгурації сказав про те, що українців є 65 мільйонів. Глава держави зазначив, що 45 млн з них проживають в Україні, а 20 млн — за кордоном.

"Зараз за оцінками Світового банку та спеціалістів, в Україні на підконтрольній нам території проживає 30-32 млн людей. Ще 3-4 млн громадян живуть на окупованих територіях. Це означає, що в нас десь 30 млн людей з українським паспортом чи українським корінням, або ж з краплинкою української крові проживають (За кордоном. — Ред.)", — зазначив Шевченко.

За словами дипломата, зараз фактично поза межами держави може проживати стільки ж громадян, як і в Україні. Така статистика, наголошує Шевченко, проглядається вперше в історії.

"Коли ми говоримо про 30 млн тут — це люди з українським паспортом та різною етнічною приналежністю можуть бути. Там ми говоримо про 30 млн, серед яких і українські громадяни, і люди, які ніколи не були українськими громадянами, але вони ідентифікують себе як українці", — зазначив дипломат.

Така кількість наших земляків за кордоном створює для України як нові можливості, так і небезпеки. Експерт пояснює це тим, що росіяни шукають способи, аби використати українських переселенців у своїх цілях.

"Вони намагаються захопити лідерство в українських громадах та знайти тих людей, які будуть більше прихильні до російської пропаганди. Саме тому, це дуже серйозні виклики та можливості", — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, у Берліні створять "Центри єдності". Країни підписали спільну декларацію щодо цього. Центри допомагатимуть українцям, які перебувають в Німеччині.

Переселенці почали отримувати компенсації за знищене житло. Міністерство розвитку громад та територій України отримали 4,3 мільярда гривень для оплати сертифікатів на житло для ВПО.