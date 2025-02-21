За рубежом впервые столько наших людей, как и в Украине, — Шевченко

Дипломат Андрей Шевченко. Фото: скриншот

Количество украинцев за рубежом значительно увеличилось с начала полномасштабного вторжения. Сейчас впервые в истории численность украинцев за рубежом и в стране может быть соразмерной.

Об этом заявил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде (2015-2021 гг.) Андрей Шевченко в эфире Вечір.LIVE в четверг, 21 февраля.

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Президент Украины Владимир Зеленский еще во время принятия присяги на инаугурации сказал о том, что украинцев есть 65 миллионов. Глава государства отметил, что 45 млн из них проживают в Украине, а 20 млн — за рубежом.

"Сейчас по оценкам Всемирного банка и специалистов, в Украине на подконтрольной нам территории проживает 30-32 млн человек. Еще 3-4 млн граждан живут на оккупированных территориях. Это означает, что у нас где-то 30 млн людей с украинским паспортом, или украинскими корнями, или же с капелькой украинской крови проживают (за рубежом. — Ред.)", — отметил Шевченко.

По словам дипломата, сейчас фактически за пределами государства может проживать столько же граждан, как и в Украине. Такая статистика, отмечает Шевченко, просматривается впервые в истории.

"Когда мы говорим о 30 млн здесь — это люди с украинским паспортом и разной этнической принадлежностью могут быть. Там мы говорим о 30 млн, среди которых и украинские граждане, и люди, которые никогда не были украинскими гражданами, но они идентифицируют себя как украинцы", — отметил дипломат.

Такое количество наших земляков за рубежом создает для Украины как новые возможности, так и опасности. Эксперт объясняет это тем, что россияне ищут способы, чтобы использовать украинских переселенцев в своих целях.

"Они пытаются захватить лидерство в украинских общинах и найти тех людей, которые будут более благосклонны к российской пропаганде. Именно поэтому это очень серьезные вызовы и возможности", — отметил Шевченко.

Напомним, в Берлине создадут "Центры единства". Страны подписали совместную декларацию по этому поводу. Центры будут помогать украинцам, которые находятся в Германии.

Переселенцы начали получать компенсации за уничтоженное жилье. Министерство развития общин и территорий Украины получили 4,3 миллиарда гривен для оплаты сертификатов на жилье для ВПО.