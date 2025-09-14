Відео
Головна Новини дня Скільки Україні коштує один день війни — дані Генштабу

Скільки Україні коштує один день війни — дані Генштабу

Дата публікації: 14 вересня 2025 07:54
Україна за один день війни витрачає 172 млн доларів
Воїни ЗСУ. Фото: Третій армійський корпус

Один день повномасштабної війни з РФ обходиться Україні у 172 млн доларів. Своїми силами таке навантаження країна витримати не може.

Про це заявив очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час конференції YES 2025.

"Саме тому важливо залучити фінансування партнерів для розвитку нашої оборонної промисловості та інноваційних технологій, які б дали Україні перевагу", — заявив він.

Крім того, Гнатов повідомив, що Україна отримувала перевагу на полі бою там, де запроваджувала інноваційні рішення, але для їхньої повноцінної реалізації потрібне додаткове фінансування. Саме тому Україна звертається до партнерів.

"Нам не треба забувати, що впровадження інновацій — це шалені фінансові ресурси... Ведення війни проти такої великої і потужної за ресурсами країни, якою є країна-окупант РФ — це надзвичайно дорого", — додав він.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
