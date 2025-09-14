Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сколько Украине стоит один день войны — данные Генштаба

Сколько Украине стоит один день войны — данные Генштаба

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 07:54
Украина за один день войны тратит 172 млн долларов за один день войны
Воины ВСУ. Фото: Третий армейский корпус

Один день полномасштабной войны с РФ обходится Украине в 172 млн долларов. Своими силами такую нагрузку страна выдержать не может.

Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время конференции YES 2025.

Реклама
Читайте также:

Как влияют инновации на ситуацию на поле боя

"Именно поэтому важно привлечь финансирование партнеров для развития нашей оборонной промышленности и инновационных технологий, которые бы дали Украине преимущество", — заявил он.

Кроме того, Гнатов сообщил, что Украина получала преимущество на поле боя там, где вводила инновационные решения, но для их полноценной реализации требуется дополнительное финансирование. Именно поэтому Украина обращается к партнерам.

"Нам не надо забывать, что внедрение инноваций  это огромные финансовые ресурсы... Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, которой является страна-оккупант РФ  это очень дорого", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили новые чудо-боеприпасы против FPV-дронов. После выстрела патрон распадается примерно на пять быстро движущихся дробинок. При стрельбе несколькими патронами в быстрой последовательности они образуют дробовой разброс, способный эффективно поражать беспилотники на расстоянии до 50 метров.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, когда на войне в Украине может появиться боевой робот.

ВСУ робот Генштаб ВСУ Инновации война в Украине стоимость
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации