Украина за один день войны тратит 172 млн долларов за один день войны

Сколько Украине стоит один день войны — данные Генштаба
Один день полномасштабной войны с РФ обходится Украине в 172 млн долларов. Своими силами такую нагрузку страна выдержать не может.
Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время конференции YES 2025.
Как влияют инновации на ситуацию на поле боя
"Именно поэтому важно привлечь финансирование партнеров для развития нашей оборонной промышленности и инновационных технологий, которые бы дали Украине преимущество", — заявил он.
Кроме того, Гнатов сообщил, что Украина получала преимущество на поле боя там, где вводила инновационные решения, но для их полноценной реализации требуется дополнительное финансирование. Именно поэтому Украина обращается к партнерам.
"Нам не надо забывать, что внедрение инноваций — это огромные финансовые ресурсы... Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, которой является страна-оккупант РФ — это очень дорого", — добавил он.
