Украина за один день войны тратит 172 млн долларов за один день войны

Воины ВСУ. Фото: Третий армейский корпус

Один день полномасштабной войны с РФ обходится Украине в 172 млн долларов. Своими силами такую нагрузку страна выдержать не может.

Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время конференции YES 2025.

"Именно поэтому важно привлечь финансирование партнеров для развития нашей оборонной промышленности и инновационных технологий, которые бы дали Украине преимущество", — заявил он.

Кроме того, Гнатов сообщил, что Украина получала преимущество на поле боя там, где вводила инновационные решения, но для их полноценной реализации требуется дополнительное финансирование. Именно поэтому Украина обращается к партнерам.

"Нам не надо забывать, что внедрение инноваций — это огромные финансовые ресурсы... Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, которой является страна-оккупант РФ — это очень дорого", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили новые чудо-боеприпасы против FPV-дронов. После выстрела патрон распадается примерно на пять быстро движущихся дробинок. При стрельбе несколькими патронами в быстрой последовательности они образуют дробовой разброс, способный эффективно поражать беспилотники на расстоянии до 50 метров.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, когда на войне в Украине может появиться боевой робот.