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Головна Новини дня Скільки росіян готові бити "ядеркою" по Україні — є статистика

Скільки росіян готові бити "ядеркою" по Україні — є статистика

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 02:48
Кожний четвертий росіянин виступає за удар по Україні ядерною зброєю згідно з соцопитуванням
Пускова установка з ядерною зброєю РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Частка росіян, які допускають ядерний удар в Україні, скоротилася на третину за останні 7 місяців. Ще у 2024 році таких "відважних" було майже 40% згідно з опитуванням російського "Левада-Центру".

Статистичні дані наводить опозиційне Кремлю "Агентство. Новости".

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Статистика росіян, готових запустити по Україні ядерну ракету. Фото: Скриншот

Згідно з червневим опитуванням, 24% росіян сказали, що застосування Росією ядерної зброї в ході війни в Україні може бути виправдане. З них 9% вважали, що такий удар "певно можливий", а 15% обрали варіант "швидше можливий".

Цілком виключили можливість виправдання ядерного удару 42% опитаних, 23% відповіли — "швидше, не може бути виправданим" (загалом — 65%).

У листопаді 2024 року про допустимість застосування ядерної зброї говорили 39% респондентів. Проти удару було 45%.

Журналісти агенції вважають, що нове опитування свідчить про розворот тренду. До минулого листопада частка прихильників застосування ядерної зброї в Україні лише зростала.

Зменшення кількості готових виправдати ядерний удар, найімовірніше, пов'язане з тим, що тема застосування ядерної зброї пішла з публічного обговорення, сказав агенції соціолог, який побажав залишитися анонімним. Він припустив, що ставлення росіян до використання ядерної зброї може почати змінюватися й у зворотний бік, якщо влада знову повернеться до ядерної риторики.

Раніше повідомлялось, що після атаки США на три ядерні обʼєкти Ірану зникли понад 400 кілограмів потенційно збагаченого урану. У МАГАТЕ закликали провести інспекції.

А спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що ядерна програма Ірану зазнала серйозного удару.

росіяни ядерна зброя війна в Україні ядерна небезпека статистика
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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