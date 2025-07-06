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Сколько россиян хотят бить "ядеркой" по Украине — есть статистика

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 02:48
Каждый четвертый россиянин выступает за удар по Украине ядерным оружием согласно соцопросу
Пусковая установка с ядерным оружием РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Доля россиян, которые допускают ядерный удар в Украине, сократилась на треть за последние 7 месяцев. Еще в 2024 году таких "отважных" было почти 40% согласно опросу российского "Левада-Центра".

Статистические данные приводит оппозиционное Кремлю "Агентство. Новости".

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Статистика россиян, готовых запустить по Украине ядерную ракету. Фото: Скриншот

Согласно июньскому опросу, 24% россиян сказали, что применение Россией ядерного оружия в ходе войны в Украине может быть оправдано. Из них 9% считали, что такой удар "определенно возможен", а 15% выбрали вариант "скорее возможен".

Полностью исключили возможность оправдания ядерного удара 42% опрошенных, 23% ответили — "скорее, не может быть оправданным" (всего — 65%).

В ноябре 2024 года о допустимости применения ядерного оружия говорили 39% респондентов. Против удара было 45%.

Журналисты агентства считают, что новый опрос свидетельствует о развороте тренда. До прошлого ноября доля сторонников применения ядерного оружия в Украине только росла.

Уменьшение количества готовых оправдать ядерный удар, скорее всего, связано с тем, что тема применения ядерного оружия ушла из публичного обсуждения, сказал агентству социолог, пожелавший остаться анонимным. Он предположил, что отношение россиян к использованию ядерного оружия может начать меняться и в обратную сторону, если власть снова вернется к ядерной риторике.

Ранее сообщалось, что после атаки США на три ядерных объекта Ирана исчезли более 400 килограммов потенциально обогащенного урана. В МАГАТЭ призвали провести инспекции.

А спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что ядерная программа Ирана подверглась серьезному удару.

россияне ядерное оружие война в Украине ядерная опасность статистика
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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