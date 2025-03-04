За словами Лесі Забуранної, Україна на цей рік має гроші у бюджеті і є сподівання, що Трамп передумає і відновить допомогу Україні

Гроші та український прапор. Ілюстраційне фото: pexels.com

Україна ризикує залишитись без фінансової підтримки Сполучених Штатів, якщо Дональд Трамп не передумає. Проте у бюджетному комітеті ВР сподіваються, що президент США змінить думку і гроші будуть.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявила заступниця голови Комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

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На запитання, коли Україна може відчути скасування американської допомоги, якщо США остаточно ухвалять таке рішення, нардепка відповіла, що кошти на покриття дефіциту бюджету цього року є.

"А що б говорити детальніше, давайте спершу дочекаємося конкретики. Якщо буде скасовано військову допомогу — це одне, якщо фінансову — інше", — зазначила Забуранна.

Вона сподівається, що Трамп передумає, адже для США важливо залишатися лідером у формуванні безпеки у світі. Лідери Англії та Франції, зі свого боку, говорять про те, що продовжуватимуть консультації з американцями.

"Поки що потрібно зберігати спокій і вірити в те, що минуть емоції й ми матимемо ефективні відносини й з ЄС, і зі США", — сказала нам Забуранна.

Нагадаємо, міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Америка не надасть Україні фінансування, поки Президент Володимир Зеленський не відповідає Вашингтону на пропозицію миру.

А Угорщина заблокувала проєкт Європейського Союзу, який передбачав гарантії безпеки для України. Крім того, він включав пакет військової допомоги.