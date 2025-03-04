По словам Леси Забуранной, Украина на этот год имеет деньги в бюджете и есть надежда, что Трамп передумает и возобновит помощь Украине

Деньги и украинский флаг. Иллюстрационное фото: pexels.com

Украина рискует остаться без финансовой поддержки Соединенных Штатов, если Дональд Трамп не передумает. Однако в бюджетном комитете ВР надеются, что президент США изменит мнение и деньги будут.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявила заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

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На вопрос, когда Украина может почувствовать отмену американской помощи, если США окончательно примут такое решение, нардеп ответила, что средства на покрытие дефицита бюджета в этом году есть.

"А чтобы говорить подробнее, давайте сначала дождемся конкретики. Если будет отменена военная помощь — это одно, если финансовая — другое", — отметила Забуранная.

Она надеется, что Трамп передумает, ведь для США важно оставаться лидером в формировании безопасности в мире. Лидеры Англии и Франции, со своей стороны, говорят о том, что будут продолжать консультации с американцами.

"Пока что нужно сохранять спокойствие и верить в то, что пройдут эмоции и мы будем иметь эффективные отношения и с ЕС, и с США", — сказала нам Забуранная.

Напомним, министр торговли США Говард Лутник заявил, что Америка не предоставит Украине финансирование, пока президент Владимир Зеленский не ответит Вашингтону на предложение мира.

А Венгрия заблокировала проект Европейского Союза, который предусматривал гарантии безопасности для Украины. Кроме того, он включал пакет военной помощи.