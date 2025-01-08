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Скільки посадовців переправляли українців за кордон — дані ДБР

8 січня 2025 13:11
Карина Приходько - Редактор
Мобілізація в Україні — скільки посадовців переправляли ухилянтів за кордон
Пункт пропуску на кордоні. Фото: ДПСУ
Карина Приходько - Редактор

Державне бюро розслідувань за 2024 рік викрило 120 посадовців, які організовували незаконне переправлення громадян через кордон. Серед фігурантів найчастіше траплялися працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці. 

Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 8 січня.

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У відомстві розповіли, що 2024 року працівники ДБР розслідували 287 кримінальних проваджень щодо таких фактів. За минулий рік у цих провадженнях було повідомлено про підозру 120 посадовцям,  до суду скеровано 61 обвинувальний акт. Найчастіше серед фігурантів траплялися працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.

"Сума лише задокументованих хабарів у кримінальних провадженнях щодо нелегального переправлення військовозобов’язаних  через державний кордон склала 11 млн 400 тис. гривень. Завдяки роботі ДБР було арештовано майно фігурантів загальною вартістю майже 11 млн гривень", — йдеться у повідомленні. 

Також відомо, що для переправлення чоловіків за кордон, зловмисники організовували підроблені діагнози для своїх "клієнтів", оформлювали їх як волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів, знімали з військового обліку через відкриття фіктивних кримінальних проваджень тощо.

Також поширені схеми переведення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску або за допомогою "липового" одруження на особі з інвалідністю.

Нагадаємо, нещодавно в Ужгороді викрили прикордонника, який допомагав ухилянтам втекти. Його затримали в момент передачі хабаря. 

Також ми писали, що двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису. Усіх трьох затримали. 

кордон ДБР чиновники війна в Україні ухилянти

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