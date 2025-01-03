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В Ужгороді викрили прикордонника, який допомагав ухилянтам втекти

3 січня 2025 11:21
Анастасія Постоєнко - Редактор
На Закарпатті викрили схему незаконного переправлення через кордон
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Ужгороді затримали військовослужбовця, який організував незаконну схему вивезення чоловіків призовного віку за кордон. Його викрили в момент передачі хабаря сумою 6 тисяч доларів США.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки Чопського прикордонного загону спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили військовослужбовця, який сприяв організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Прикордонник встановлював контакти з місцевими жителями, які займалися організацією переправлення осіб через українсько-угорський кордон. За грошову винагороду він передавав інформацію про розташування прикордонних нарядів і технічних засобів відеоспостереження на ділянці, де проходив службу.

Затримання прикордонника
Речовий доказ. Фото: ДПСУ

Хабарника затримали безпосередньо після отримання 6000 доларів США. Гроші заплатили за допомогу в переправленні трьох громадян України. Під час обшуку у прикордонника вилучили грошові кошти та мобільний телефон, який міг використовуватися для комунікації з організаторами переправлення.

Прикордонник допомагав ухилянтам
Слідчі дії. Фото: ДПСУ

Правоохоронці затримали військовослужбовця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його помістили до слідчого ізолятора, а також повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України") та ч. 1 ст. 368 ККУ ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для затриманого.

Нагадаємо, на Буковині затримали та судили чоловіка, який намагався підкупити прикордонника для незаконного виїзду за кордон.

Також нещодавно на Житомирщині стався вибух біля приміщення ТЦК. Правоохоронці затримали підозрюваних, які готували теракт.

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