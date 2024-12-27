Вибух біля ТЦК на Житомирщині — підозрюваних затримали

Поліція та військові біля ТЦК на Житомирщині. Фото: Нацполіція

Вдень 24 грудня поблизу територіального центру комплектування у Житомирській області стався вибух. Правоохоронці вже затримали підозрюваних, які готували теракт.

Про це повідомили у Національній поліції у п'ятницю, 27 грудня.

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Правоохоронці розповіли, що Нацполіція разом з СБУ затримали підозрюваних у теракті поблизу ТЦК на Житомирщині. Як відомо, з місця події поліцейські вилучили сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим елементами ураження з металевих кульок. На щастя, він не здетонував.

Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого, ймовірно, відбувалася відеотрансляція й інші речові докази.

Поліція на місці вибуху. Фото: Нацполіція

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Вибухівка поблизу ТЦК. Фото: Нацполіція

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Дівчинка, яка допомагала підозрюваному. Фото: Нацполіція

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція 1 / 7

"Вже за кілька годин у Житомирі було затримано одного з підозрюваних — 41-річного раніше неодноразово судимого за незаконне поводження з наркотиками та крадіжки, уродженця Донеччини", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що йому допомагала 23-річна жителька Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Поліція розшукала її та затримала.

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