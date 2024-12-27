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Готували теракт поблизу ТЦК — на Житомирщині спіймали злочинців

27 грудня 2024 11:53
Карина Приходько - Редактор
Вибух біля ТЦК на Житомирщині — підозрюваних затримали
Поліція та військові біля ТЦК на Житомирщині. Фото: Нацполіція
Карина Приходько - Редактор

Вдень 24 грудня поблизу територіального центру комплектування у Житомирській області стався вибух. Правоохоронці вже затримали підозрюваних, які готували теракт.

Про це повідомили у Національній поліції у п'ятницю, 27 грудня. 

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Правоохоронці розповіли, що Нацполіція разом з СБУ затримали підозрюваних у теракті поблизу ТЦК на Житомирщині. Як відомо, з місця події поліцейські вилучили сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим елементами ураження з металевих кульок. На щастя, він не здетонував. 

Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого, ймовірно, відбувалася відеотрансляція й інші речові докази.

  • Готували теракт поблизу ТЦК — на Житомирщині спіймали злочинців - фото 1
    Поліція на місці вибуху. Фото: Нацполіція
  • Готували теракт поблизу ТЦК — на Житомирщині спіймали злочинців - фото 2
    Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція
  • Готували теракт поблизу ТЦК — на Житомирщині спіймали злочинців - фото 3
    Вибухівка поблизу ТЦК. Фото: Нацполіція
  • Готували теракт поблизу ТЦК — на Житомирщині спіймали злочинців - фото 4
    Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція
  • Готували теракт поблизу ТЦК — на Житомирщині спіймали злочинців - фото 5
    Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція
  • Готували теракт поблизу ТЦК — на Житомирщині спіймали злочинців - фото 6
    Дівчинка, яка допомагала підозрюваному. Фото: Нацполіція
  • Готували теракт поблизу ТЦК — на Житомирщині спіймали злочинців - фото 7
    Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція
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"Вже за кілька годин у Житомирі було затримано одного з підозрюваних — 41-річного раніше неодноразово судимого за незаконне поводження з наркотиками та крадіжки, уродженця Донеччини", — йдеться у повідомленні. 

Також відомо, що йому допомагала 23-річна жителька Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Поліція розшукала її та затримала. 

Нагадаємо, Василь Малюк розповів, що за два роки СБУ викрила майже сотню агентурних мереж РФ. До їхнього складу входили навіть депутати та чинні військовослужбовці.

Також ми писали, що військова контррозвідка викрила масштабну агентурну мережу російського ГРУ. Її учасники шпигували за військовими одразу у п'ятьох регіонах, зокрема, на Одещині та Миколаївщині.

СБУ теракт вибух Житомирська область ТЦК та СП

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