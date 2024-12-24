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За два роки СБУ викрила майже сотню агентурних мереж РФ, — Малюк

24 грудня 2024 14:55
Ольга Антоновська - редактор
В Україні за два роки викрили майже сотню агентурних мереж РФ
Працівники СБУ на завданні. Фото: Служба безпеки України
Ольга Антоновська - редактор

Служба безпеки України за останні два роки викрила 93 російські агентурні мережі. До їхнього складу входили навіть депутати та чинні військовослужбовці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова голови СБУ Василя Малюка у вівторок, 24 грудня.

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Як зазначив Малюк, 47 мереж вдалося викрити у 2023 році. Ще 46 — нейтралізували протягом 2024 року. Зазначається, що до їхнього складу входили і народні депутати, і чинні військовослужбовці.

Як повідомляє видання, до повномасштабного вторгнення громадян України переважно вербували під час поїздок до Росії. Зараз ситуація змінилася, частіше цим займаються онлайн за допомогою соцмереж. Росіяни знаходять людей, які висловлюють прокремлівські погляди, та зв'язуються з ними.

Мотиви співпраці з росіянами різні. Деякі українці співпрацюють з ворогом через ідеологічні погляди, а дехто — через обіцянки винагороди чи погрози і шантаж.

Нагадаємо, військова контррозвідка викрила масштабну агентурну мережу російського ГРУ. Її учасники шпигували за військовими одразу у п'ятьох регіонах, зокрема, на Одещині та Миколаївщині.

Судили мешканку Миколаєва, яка знімала наслідки російських обстрілів міста. Відео вона надсилала російським пропагандистам. Зв'язковим між нею та ФСБ виступав зрадник на прізвисько "Лохматий".

СБУ росіяни держзрада Колаборант війна в Україні

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