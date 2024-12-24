В Украине за два года разоблачили почти сотню агентурных сетей РФ

Сотрудники СБУ на задании. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины за последние два года разоблачила 93 российских агентурных сети. В их состав входили даже депутаты и действующие военнослужащие.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы СБУ Василия Малюка во вторник, 24 декабря.

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Разоблачение российских агентов

Как отметил Малюк, 47 сетей удалось разоблачить в 2023 году. Еще 46 — нейтрализовали в течение 2024 года. Отмечается, что в их состав входили и народные депутаты и действующие военнослужащие.

Как сообщает издание, до полномасштабного вторжения граждан Украины преимущественно вербовали во время поездок в Россию. Сейчас ситуация изменилась, чаще этим занимаются онлайн с помощью соцсетей. Россияне находят людей, которые выражают прокремлевские взгляды и связываются с ними.

Мотивы сотрудничества с россиянами разные. Некоторые украинцы сотрудничают с врагом из-за идеологических взглядов, а некоторые — из-за обещаний вознаграждения или угроз и шантажа.

Напомним, военная контрразведка разоблачила масштабную агентурную сеть российского ГРУ. Ее участники шпионили за военными сразу в пяти регионах, в частности, в Одесской и Николаевской областях.

Судили жительницу Николаева, снимавшую последствия российских обстрелов города. Видео она посылала российским пропагандистам.