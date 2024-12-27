Взрыв возле ТЦК Житомирской области — подозреваемых задержали

Полиция и военные возле ТЦК Житомирской области. Фото: Нацполиция

Днем 24 декабря вблизи территориального центра комплектования в Житомирской области произошел взрыв. Правоохранители уже задержали подозреваемых, готовивших теракт.

Об этом сообщили в Национальной полиции в пятницу, 27 декабря.

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Правоохранители рассказали, что Нацполиция вместе с СБУ задержали подозреваемых в теракте вблизи ТЦК Житомирской области. Как известно, с места происшествия полицейские извлекли сумку с самодельным взрывным устройством, наполненным элементами поражения из металлических шариков. К счастью, он не сдетонировал.

Кроме того, правоохранители обнаружили телефон, с которого, вероятно, происходила видеотрансляция и другие вещественные доказательства.

Полиция на месте взрыва. Фото: Нацполиция

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Взрывчатка вблизи ТЦК. Фото: Нацполиция

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Девочка, помогавшая подозреваемому. Фото: Нацполиция

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция 1/7 ​ 7

"Уже через несколько часов в Житомире был задержан один из подозреваемых — 41-летний ранее неоднократно судимый за незаконное обращение с наркотиками и кражи, уроженец Донецкой области", — говорится в сообщении.

Также известно, что ему помогала 23-летняя жительница Бердичева, которая попадала в поле зрения правоохранителей за наркопреступления. Именно она передала мужчине взрывное устройство. Полиция разыскала ее и задержала.

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