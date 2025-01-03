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В Ужгороде разоблачили пограничника, который помогал уклонистам

3 января 2025 11:21
Анастасия Постоенко - Редактор
В Закарпатье разоблачили схему незаконной переправки через границу
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
Анастасия Постоенко - Редактор

В Ужгороде задержан военнослужащий, организовавший незаконную схему вывоза мужчин призывного возраста за границу. Его разоблачили в момент передачи взятки в размере 6 тысяч долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили военнослужащего, способствовавшего организации незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Пограничник устанавливал контакты с местными жителями, которые занимались организацией переправки лиц через украинско-венгерскую границу. За денежное вознаграждение он передавал информацию о расположении пограничных нарядов и технических средств видеонаблюдения на участке, где проходил службу.

Задержание пограничника
Вещественное доказательство. Фото: ГПСУ

Взяточника задержали непосредственно после получения 6000 долларов США. Деньги заплатили за помощь в переправке трех граждан Украины. В ходе обыска у пограничника изъяли денежные средства и мобильный телефон, который мог использоваться для коммуникации с организаторами переправки.

Пограничник помогал уклоняющимся
Следственные действия. Фото: ГПСУ

Правоохранители задержали военнослужащего в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его поместили в следственный изолятор, а также сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") и ч. 1 ст. 368 УК ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом").

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Напомним, на Буковине задержали и судили мужчину, пытавшегося подкупить пограничника для незаконного выезда за границу.

Также недавно в Житомирской области произошел взрыв возле помещения ТЦК. Правоохранители задержали готовивших теракт подозреваемых.

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