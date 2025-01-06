За кордон через Тису — підлітки намагались допомогти ухилянту

Працівники ДПСУ затримали двох підлітків та чоловіка, що намагався втекти за кордон. Фото: ДПСУ

Двоє підлітків організували цілу спецоперацію, аби переправити чоловіка через кордон. Зробити це хотіли за допомогою гумового човна, перепливши Тису.

Про це повідомила Держприкордонслужба України в Telegram у понеділок, 6 січня.

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Подія сталася неподалік Тиси. Прикордонний наряд помітив групу осіб, яка рухалась до річки з гумовим човном. Побачивши військовослужбовців, правопорушники намагалися втекти, однак їх затримали.

"Виявилося, що двоє 14-річних підлітків супроводжували чоловіка, який планував незаконно перетнути кордон і потрапити в Угорщину. За послуги з переправлення чоловік заплатив 8500 доларів США", — зазначають в ДПСУ.

Повідомлення ДПСУ про невдалу спробу втечі за кордон. Фото: скриншот

Порушника доставили до прикордонного підрозділу. Правоохоронці будуть з'ясовувати обставини, а на винуватця складуть адмінпротокол.

Чоловік, який хотів втекти через Тису за кордон. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, двоє чоловіків перевдягнулися в залізничників та хотіли потрапити до Словаччини. Прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону.

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