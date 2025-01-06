За кордон через Тису — підлітки намагались допомогти ухилянту

Двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису
Двоє підлітків організували цілу спецоперацію, аби переправити чоловіка через кордон. Зробити це хотіли за допомогою гумового човна, перепливши Тису.
Про це повідомила Держприкордонслужба України в Telegram у понеділок, 6 січня.
Невдала втеча за кордон
Подія сталася неподалік Тиси. Прикордонний наряд помітив групу осіб, яка рухалась до річки з гумовим човном. Побачивши військовослужбовців, правопорушники намагалися втекти, однак їх затримали.
"Виявилося, що двоє 14-річних підлітків супроводжували чоловіка, який планував незаконно перетнути кордон і потрапити в Угорщину. За послуги з переправлення чоловік заплатив 8500 доларів США", — зазначають в ДПСУ.
Порушника доставили до прикордонного підрозділу. Правоохоронці будуть з'ясовувати обставини, а на винуватця складуть адмінпротокол.
Нагадаємо, двоє чоловіків перевдягнулися в залізничників та хотіли потрапити до Словаччини. Прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону.
В Ужгороді затримали військового, який організував незаконну схему вивезення чоловіків призовного віку за кордон. Його викрили під час отримання хабаря.
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