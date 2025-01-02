ДПСУ викрили "залізничників", які прямували до Словаччини — фото

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Прикордонники зупинили спробу чоловіків незаконно перетнути кордон. Двоє громадян перевдягнулися в залізничників та хотіли потрапити до Словаччини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у четвер, 2 січня.

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Так, двоє чоловіків одягнули спецодяг зі сітловідбивальними жилетами та прямували колією до кордону. Аби не викликати підозри, з собою вони взяли навіть кирку з лопатою.

Затримання організаторів. Фото: ДПСУ

Організатори. Фото: ДПСУ

Відомо, що таку схему перетину кордону для них організували переправники. У місті Великий Березний, яке розташоване поблизу кордону, чоловіки вдали перевірку стану рейок та вирушили в напрямку лісу.

Речі чоловіків. Фото: ДПСУ

Але біля загороджувального паркану порушників затримали прикордонники, а пізніше ще й їхніх провідників. Ухилянтів притягнули до адміністративної відповідальності, а переправників взяли під варту. Триває слідство.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, троє мешканців в Одеській області налагодили схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. За свої послуги ділки брали від 6000 до 9000 доларів.

А за 2024 рік на Львівщині було зафіксовано понад 330 спроб незаконного перетину кордону.