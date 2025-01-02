ГПСУ разоблачили "железнодорожников", которые направлялись в Словакию - фото

Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ

Пограничники пресекли попытку мужчин незаконно пересечь границу. Двое граждан переоделись в железнодорожников и хотели попасть в Словакию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 2 января.

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Так, двое мужчин надели спецодежду с светоотражающими жилетами и направлялись по рельсам к границе. Чтобы не вызвать подозрения, с собой они взяли даже кирку с лопатой.

Задержание организаторов. Фото: ГПСУ

Организаторы. Фото: ГПСУ

Известно, что такую схему пересечения границы для них организовали переправщики. В городе Великий Березный, который расположен вблизи границы, мужчины сделали вид, что проверяют состояния рельсов и отправились в направлении леса.

Вещи мужчин. Фото: ГПСУ

Но возле заградительного забора нарушителей задержали пограничники, а позже еще и их проводников. Уклонистов привлекли к административной ответственности, а переправщиков взяли под стражу. Продолжается следствие.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, трое жителей Одесской области наладили схему переправки военнообязанных за границу. За свои услуги дельцы брали от 6000 до 9000 долларов.

А за 2024 год на Львовщине было зафиксировано более 330 попыток незаконного пересечения границы.