ГПСУ разоблачили "железнодорожников", которые направлялись в Словакию - фото

На границе выкрыли "железнодорожников", которые бежали в Словакию
Пограничники пресекли попытку мужчин незаконно пересечь границу. Двое граждан переоделись в железнодорожников и хотели попасть в Словакию.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 2 января.
Пытались сбежать в Словакию
Так, двое мужчин надели спецодежду с светоотражающими жилетами и направлялись по рельсам к границе. Чтобы не вызвать подозрения, с собой они взяли даже кирку с лопатой.
Известно, что такую схему пересечения границы для них организовали переправщики. В городе Великий Березный, который расположен вблизи границы, мужчины сделали вид, что проверяют состояния рельсов и отправились в направлении леса.
Но возле заградительного забора нарушителей задержали пограничники, а позже еще и их проводников. Уклонистов привлекли к административной ответственности, а переправщиков взяли под стражу. Продолжается следствие.
Напомним, трое жителей Одесской области наладили схему переправки военнообязанных за границу. За свои услуги дельцы брали от 6000 до 9000 долларов.
А за 2024 год на Львовщине было зафиксировано более 330 попыток незаконного пересечения границы.
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