За границу через Тису — подростки пытались помочь уклонисту

Двое подростков пытались переправить уклониста через Тису
Двое подростков организовали целую спецоперацию, чтобы переправить мужчину через границу. Сделать это хотели с помощью резиновой лодки, переплыв Тису.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram в понедельник, 6 января.
Неудачный побег за границу
Происшествие произошло неподалеку от Тисы. Пограничный наряд заметил группу лиц, которая двигалась к реке с резиновой лодкой. Увидев военнослужащих, правонарушители пытались убежать, однако их задержали.
"Оказалось, что двое 14-летних подростков сопровождали мужчину, который планировал незаконно пересечь границу и попасть в Венгрию. За услуги по переправке мужчина заплатил 8500 долларов США", — отмечают в ГПСУ.
Нарушителя доставили в пограничное подразделение. Правоохранители будут выяснять обстоятельства, а на виновника составят админпротокол.
Напомним, двое мужчин переоделись в железнодорожников и хотели попасть в Словакию. Пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы.
В Ужгороде задержали военного, который организовал незаконную схему вывоза мужчин призывного возраста за границу. Его разоблачили во время получения взятки.
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