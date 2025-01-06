За границу через Тису — подростки пытались помочь уклонисту

Работники ГПСУ задержали двух подростков и мужчину, который пытался сбежать за границу. Фото: ГПСУ

Двое подростков организовали целую спецоперацию, чтобы переправить мужчину через границу. Сделать это хотели с помощью резиновой лодки, переплыв Тису.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram в понедельник, 6 января.

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Неудачный побег за границу

Происшествие произошло неподалеку от Тисы. Пограничный наряд заметил группу лиц, которая двигалась к реке с резиновой лодкой. Увидев военнослужащих, правонарушители пытались убежать, однако их задержали.

"Оказалось, что двое 14-летних подростков сопровождали мужчину, который планировал незаконно пересечь границу и попасть в Венгрию. За услуги по переправке мужчина заплатил 8500 долларов США", — отмечают в ГПСУ.

Сообщение ГПСУ о неудачной попытке побега за границу. Фото: скриншот

Нарушителя доставили в пограничное подразделение. Правоохранители будут выяснять обстоятельства, а на виновника составят админпротокол.

Мужчина, который хотел сбежать через Тису за границу. Фото: ГПСУ

Напомним, двое мужчин переоделись в железнодорожников и хотели попасть в Словакию. Пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы.

В Ужгороде задержали военного, который организовал незаконную схему вывоза мужчин призывного возраста за границу. Его разоблачили во время получения взятки.