Мобилизация в Украине — сколько чиновников переправляли уклонистов за границу

Пункт пропуска на границе. Фото: ГПСУ

Государственное бюро расследований за 2024 год разоблачило 120 должностных лиц, которые организовывали незаконную переправку граждан через границу. Среди фигурантов чаще всего попадались работники ТЦК, МСЭК, врачи и правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 8 января.

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В ведомстве рассказали, что в 2024 году работники ГБР расследовали 287 уголовных производств по таким фактам. За прошлый год в этих производствах было сообщено о подозрении 120 должностным лицам, в суд направлено 61 обвинительный акт. Чаще всего среди фигурантов попадались работники ТЦК, МСЭК, врачи и правоохранители.

"Сумма только задокументированных взяток в уголовных производствах относительно нелегальной переправки военнообязанных’связанных через государственную границу составила 11 млн 400 тыс. гривен. Благодаря работе ГБР было арестовано имущество фигурантов общей стоимостью почти 11 млн гривен", — говорится в сообщении.

Также известно, что для переправки мужчин за границу, злоумышленники организовывали поддельные диагнозы для своих "клиентов", оформляли их как волонтеров и водителей гуманитарных грузов, снимали с воинского учета через открытие фиктивных уголовных производств и т.д.

Также распространены схемы перевода мужчин через границу вне пунктов пропуска или с помощью "липового" бракосочетания на лице с инвалидностью.

Напомним, недавно в Ужгороде разоблачили пограничника, который помогал уклонистам сбежать. Его задержали в момент передачи взятки.

Также мы писали, что двое подростков пытались переправить уклониста на лодке через Тису. Всех троих задержали.